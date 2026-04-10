В Кремле истерика из-за сотрудничества Японии с Украиной: что так испугало РФ

Протест России по поводу предложенных инвестиций японской компании в украинского производителя беспилотников сигнализирует об ее обеспокоенности тем, что Токио может поддерживать более тесное сотрудничество с оборонным сектором Киева и планирует отменить давний запрет на экспорт оружия.

Такое мнение высказал эксперт по международным отношениям Джеймс Браун, пишет South China Morning Post.

Он добавил, что Япония стремится поучиться на опыте Украины военного времени по развертыванию беспилотников на фоне продолжающегося российского вторжения на ее территорию.

«Россию беспокоит то, что больше японских компаний перейдут к сотрудничеству с Украиной над проектами вооружения, и это отнесет Японию к совсем другой категории», — сказал Браун.

Что предшествовало

Россия заявила о резком ухудшении отношений с Японией после того, как японская компания Terra Drone инвестировала в украинского производителя перехватывающих беспилотников. Как сообщает Bloomberg, МИД РФ даже вызвал посла Японии Акиру Муто, чтобы выразить официальный протест.

В Москве назвали инвестиционное соглашение «откровенно враждебным шагом», утверждая, что украинские дроны используются против российских военных целей. В заявлении российского МИД также говорится, что политика нового правительства премьера Санаэ Такаичи «довела двусторонние отношения до исторического минимума».

Японская сторона пока не предоставила комментарии по поводу инцидента.

В марте Terra Drone объявила о вложении средств в украинскую компанию Amazing Drones, специализирующуюся на производстве перехватывающих БПЛА. Общий проект предполагает создание нового типа дрона, способного уничтожать вражеские ракеты и беспилотники путем таранного поражения или подрыва на близкой дистанции.

Технология перехвата приобрела особую актуальность на фоне массированных российских атак по Украине и рост интереса западных стран к более дешевым альтернативам ракетным системам ПВО.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Япония присоединилась к санкциям Запада и ужесточила собственные ограничения против Москвы.