В Кремле начали готовиться к государственному перевороту: там боятся гипноза и религии — СМИ

В России уже начали готовиться к предполагаемому государственному перевороту. Там заявляют, что противник может использовать против Федеральной службы охраны гипноз и религию.

Об этом пишет российское издание The Insider со ссылкой на секретный документ, разработанный в Кремле.

По данным издания, Федеральная служба охраны готовится защищать диктатора Путина, если произойдет возможный государственный переворот. Там даже разработали четыре алгоритма действий на случай угрозы кремлевскому режиму.

Еще 26 октября в Москву ввели военную технику, а в ФСО заявили о проведении так называемых "планово-тактических учений по нейтрализации угроз терроризма и защиты объектов высших органов власти".

В России опасаются, что против кремлевского режима могут использовать СМИ, религиозные организации, социальные сети и даже гипноз.

В ФСО предлагают проводить политические беседы с молодыми специалистами, делать коллективные походы в храм. Также в Кремле заявляют, что у "врага есть гипнотические способности". В одном из пунктов плана есть возможность эвакуации из Москвы семей российских высокопоставленных офицеров. В Кремле также опасаются, что некоторые сотрудники ФСО могут быть психологически неустойчивыми, таких предлагают отправлять в больницы.

За реализацию плана отвечает непосредственно заместитель директора ФСО генерал Александр Комов. По сообщению источника по охране Кремля, генерал Комов не только отличается повышенной бдительностью, но и внимательно прислушивается к советам астрологов и экстрасенсов.

Будет ли в России государственный переворот?

Российские и иностранные эксперты не исключают, что из-за войны войны России против Украины в государстве-агрессоре может произойти настоящий переворот. Американский профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, политолог Дэниел Трейсман считает, что полный крах режима Владимира Путина – более вероятный вариант отстранения его от власти, чем вооруженное восстание генералов или мятеж кремлевских элит.

Похожего мнения придерживается и российский публицист и оппозиционер Андрей Пионтковский. Это может произойти из-за успехов ВСУ на фронте.

А вот российский оппозиционный политик Илья Яшин заявил, что устранение Путина извне нереально.

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