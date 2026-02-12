- Дата публикации
В Кремле намекнули, что пригласят Трампа в Москву
Песков не дал однозначного ответа, но и не исключил приглашение Дональда Трампа на парад ко Дню Победы.
Президента США Дональда Трампа пригласят в Москву на празднование так называемого «Дня Победы», 9 мая.
На это намекнул спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью пропагандистам российского агентства ТАСС.
Он подтвердил, что в этом году на военном параде, который проходит на Красной площади в российской столице, будут «международные гости».
На вопрос о возможном участии в этом мероприятии американского президента Дональда Трампа Дмитрий Песков не дал однозначного ответа, но и не исключил этого.
«По крайней мере, мы спросим его, может ли он присутствовать. Посмотрим», — заявил представитель Кремля.
Каждый год Россия, празднуя победу СССР над нацистской Германией в 1945 году, приглашает нескольких лидеров «дружественных» стран.
В прошлом году почетным гостем был президент Китая Си Цзиньпин.
Во время парада президент России Владимир Путин традиционно произносит речь, в которой, как правило, жестко критикует Запад.
Напомним, недавно в вестибюле Белого дома появилось совместное фото американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.