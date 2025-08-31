Кремль / © Pixabay

Реклама

В Кремле считают, что европейские лидеры ответственны за продолжение войны в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1», передают росСМИ.

«Европейская 'партия войны' сохраняет свой основной тренд, они не утихают», — сказал Песков, комментируя заявления западноевропейских политиков.

Реклама

По его словам, европейцы якобы мешают попыткам вывести процесс украинского урегулирования в мирное русло. Они якобы стремятся всеми силами «сдерживать» Россию, однако Москва, по словам Пескова, умеет этому противодействовать.

В то же время действия европейских политиков, по его мнению, контрастируют с подходом президента РФ Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа. «Усилия американского президента по выведению процесса в Украине в мирное русло трудно переоценить, Россия ему благодарна», — отметил Песков.

Напомним, ранее мы писали о том, что профессор европейских студий Оксфордского университета Тимоти Гартон считает, что Москва не согласится на прекращение огня, пока не почувствует, что проиграет. Поэтому переговоров о мире в ближайшее время ждать не стоит.