В Кремле настолько испугались народного бунта, что "спалили" страх Путина на весь мир - WP

Владимир Путин / © Getty Images

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Верховный суд России заблокировал регистрацию партии «Яблоко» на парламентских выборах в сентябре. Это была единственная зарегистрированная политическая сила, которая открыто выступала против войны против Украины и призвала к немедленному прекращению огня.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

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По данным, приведенным в материале, "Яблоко" стало одной из самых популярных российских партий в Telegram по количеству подписчиков, а видео в его поддержку в TikTok набирали миллионы просмотров. Особенно активны были молодые россияне, которые раньше могли вообще не интересоваться партией.

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Кроме того, в ряде неофициальных онлайн-опросов «Яблоко» опережало провластную «Единую Россию». Автор материала также ссылается на утечку результатов закрытых социологических исследований, по которым поддержка партии якобы превысила проходной барьер в парламент и приблизилась к двузначному показателю.

Оппозиция начала объединяться вокруг "Яблока"

Антивоенную кампанию партии поддержали представители разных групп российской оппозиции. Они призвали своих поклонников голосовать за «Яблоко», чтобы продемонстрировать масштабы недовольства войной.

Автор материала оценивает это как одну из самых широких попыток объединения российской оппозиции за последние годы.

По его мнению, именно рост поддержки "Яблока" мог заставить Кремль отказаться от участия партии в выборах. Он проводит параллель с президентскими выборами 2020 года в Беларуси, когда допуск Светланы Тихановской к голосованию закончился масштабными протестами против режима Александра Лукашенко.

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Почему партию сняли с выборов

Иск с требованием исключить Яблоко из избирательной кампании подала прокремлевская партия «Родина».

Среди претензий к «Яблоку» были, в частности, его призывы к немедленному прекращению огня в Украине. В иске это связывалось с якобы «нарушением территориальной целостности Российской Федерации», поскольку Москва считает оккупированные украинские территории частью РФ.

Лидер «Родины» и депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал представителей «Яблока» «национальными предателями», якобы «работающих на Запад».

Среди других претензий, по данным материала, фигурировала даже публикация партией фотографии бомбардировки Хиросимы, которую истцы связали с нарушением авторских прав.

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В Москве вышли на акцию в поддержку партии

После решения суда в Москве прошла акция в поддержку «Яблока». На обнародованных видео видны сотни преимущественно молодых людей, скандирующих лозунги и поющих в присутствии полиции.

Автор материала считает, что устранение единой открыто антивоенной партии позволит российским властям провести сентябрьские выборы только с участием политических сил, поддерживающих войну, а затем использовать их результаты как аргумент о якобы широкой поддержке политики Кремля.

В то же время он отмечает, что рост популярности «Яблока» еще до голосования может свидетельствовать о наличии в России значительного количества людей, не поддерживающих войну, несмотря на официальную риторику российских властей.

Война в Украине обращается против Путина — последние новости

На фоне войны в Украине Кремль продолжает усиливать контроль над внутренней политикой. Верховный суд РФ отстранил партию «Яблоко» от участия в выборах в Госдуму в сентябре 2026 года. Политсила выступала под лозунгом «За мир и свободу», призвала к прекращению огня в Украине и еще в 2022 году осудила полномасштабное вторжение.

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что решение суда свидетельствует о страхе Кремля перед антивоенной риторикой и пообещал его обжаловать.

Параллельно в России ухудшается экономическая ситуация. Экономист Олег Устенко отмечал, что дефицит российского бюджета, который на весь 2026 год планировали на уровне около $50 млрд, уже за первое полугодие составил около $80 млрд.

По его словам, несмотря на проблемы с доходами, Кремль не сокращает расходы на военно-промышленный комплекс и одновременно увеличивает финансирование силового блока, тогда как социальные расходы урезают.

Устенко считает, что недовольство россиян может усиливать рост цен на топливо, удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, сокращение социальных выплат и высокая инфляция.

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