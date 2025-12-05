- Дата публикации
В Кремле назвали ключевого автора правок в мирном плане для Украины
Помощник Путина назвал «очень уместным» присутствие на встрече с российским президентом в Кремле зятя президента США Джареда Кушнера.
Помощник президента России Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков назвал ключевым автором возможных изменений в мирном плане по прекращению войны в Украине Джареда Кушнера — зятя президента США Дональда Трампа.
Об этом он сообщил в разговоре с российским пропагандистом Павлом Зарубиным.
«Если будет и дальше верстаться на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию [войны в Украине], то ручкой будет водить именно господин Кушнер», — сказал Ушаков.
Помощник президента государства-агрессора отметил, что присутствие Кушнера на встрече, состоявшейся в Кремле, было «очень кстати», поскольку добавило американской стороне «элемент системности» и удачно дополнило «обаяние и дружелюбие» спецпосланника Стива Уиткоффа.
При этом Ушаков подчеркнул, что разговор Путина и Уиткоффа был «действительно дружеским» и добавил, что они «понимают друг друга уже с полуслова».
Как сообщалось ранее, переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным прошли 2 декабря. Представители США привезли в Кремль согласованный с Киевом проект мирного плана. Однако российский президент отказался идти на компромисс в ключевых пунктах — статусе территорий Донбасса, ограничении численности ВСУ и международном признании захваченных Россией территорий.
По итогам пятичасового разговора Юрий Ушаков заявил, что компромиссного варианта документа пока не существует. Часть американских предложений Москве подходит, часть — нет, отметил он, добавив, что стороны договорились не раскрывать содержание переговоров.
После встречи в Москве Уиткофф и Кушнер отказались от ранее запланированных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и сразу вылетели в Вашингтон.
Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, что украинские представители продолжат разговор в Соединенных Штатах с командой президента Трампа после того, как американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вернулись из Москвы.