В Кремле не знают, как реагировать на рейды в Белгородской области, растет хаос – ISW

Нет признаков того, что российские власти установили более широкую политику предотвращения дальнейших рейдов в приграничные области.

Кремль не знает, как реагировать на рейды "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Белгородской области, и это вызывает хаос и критику в адрес Москвы в инфопространстве РФ.

Об этом идет речь в новом отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

В сообщении указано, что 4 июня повстанцы из РДК и ЛРС провели очередной ограниченный рейд в Белгородскую область и продолжают действовать в районе поселка Новая Таволжанка, что в 3,5 км от границы с Украиной.

Минобороны РФ отчиталось, что повстанцев быстро вытеснили из Белгородщины на территорию Украины. В то же время губернатор Вячеслав Гладков заявлял о продолжающихся боях вблизи Таволжанки.

Еще большей атмосфере путаницы этой ситуации добавила реакция Гладкова на призыв РДК по поводу встречи, на которой повстанцы обещали передать губернатору пленных в обмен на разговор. Гладков сначала согласился встретиться на блокпосту в Шебекино, но так и не явился на встречу.

"Противоречивые российские ответы и сообщения об ограниченном рейде в Белгородской области продолжают свидетельствовать о том, что российское руководство еще не решило, как реагировать на эти ограниченные трансграничные рейды", – оценивают американские аналитики.

Там добавили, что решение Гладкова отреагировать на призыв РДК было его личной инициативой. Это свидетельствует об отсутствии координации между военными и гражданскими властями региона. Аналитики также обратили внимание на противоположные заявления российской пропаганды по поводу событий в Белгородской области. Так, когда одни спикеры пытаются успокоить население, другие же поддерживают нарратив о якобы войне России за собственное выживание.

"Реакция России в основном была сосредоточена на информационном влиянии, и нет никаких признаков того, что российское руководство установило более широкую политику предотвращения дальнейших ограниченных рейдов в приграничные области России. Также непонятно, организует ли российская власть соответствующую эвакуацию в ответ на эту деятельность", – говорится в отчете ISW.

Что происходит в Белгородской области

Повстанцы из РДК и ЛРС продолжили 4 июня бои с российскими правительственными силами в Белгородской области и объявили, что заходят в пригород Шебекино. В подтверждение этому бойцы показали новые видео боев с российской армией вблизи города.

В то же время в Шебекино на фоне массовой паники и эвакуации населения началось мародерство. В сети появились кадры с разбитыми витринами разграбленных магазинов, а также разграбленных квартир. Авторы видео указывают, что мародерством занимаются сами местные жители.

В тот же день командир РДК Денис Капустин предложил Гладкову встретиться и лично забрать российских военнопленных. Пока губернатор думал, на призыв Капустина откликнулся владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, заявив, что готов вместо Гладкова прислать одного из своих заместителей.

Впоследствии и сам Гладков ответил повстанцам, в котором назвал их "фашистами" и "предателями", в то же время согласившись на встречу. Однако губернатор Белгородщины, похоже, передумал и не явился на договоренное место, поэтому Капустин сообщил, что все военнопленные будут переданы Украине.

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