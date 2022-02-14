В Кремле недовольны тем, как США ответили на российские предложения по "гарантиям безопасности"

В Кремле недовольны тем, как США ответили на российские предложения по "гарантиям безопасности"

Проект ответа России уже сформулирован и имеет объем 10 страниц.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в понедельник, 14 февраля, с президентом страны-агрессорки Владимиром Путиным отметил, что первая часть ответа США по "гарантиям безопасности" не удовлетворяет Россию.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что ответы США и НАТО на предложения Москвы по "гарантиям безопасности" были детально проанализированы.

"Ответ США состоит из двух частей. Первая часть реагирует на три наши ключевые проблемы, которые мы обозначили: нерасширение НАТО, неразмещение угрожающих нам ударных вооружений и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО, в котором впервые в этом формате прозвучала задача обеспечить неделимость безопасности. По этим вопросам ответ отрицательный, он нас, конечно, удовлетворить не может", — заявил Лавров.

Сергей Лавров также сообщил, что проект ответа России на предложение Запада по "гарантиям безопасности" уже сформулирован и имеет объем 10 страниц. "Проект сформулирован на 10 страницах", – сказал он.

Напомним, ранее спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что официально зафиксированный отказ Украины от НАТО стал бы "шагом к стабилизации обстановки".

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