Помощник президента РФ Юрий Ушаков / © Getty Images

Попытка французских дипломатов в феврале 2026 года достичь соглашения с Москвой относительно участия Европы в мирных переговорах закончилась вульгарным ответом представителя Кремля. Помощник Путина Юрий Ушаков категорически отклонил предложение ЕС, использовав нецензурную брань.

Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, советники президента Франции по национальной безопасности Эммануэль Бон и Бертран Бушвальтер пытались убедить Кремль позволить европейским союзникам Украины сесть за стол переговоров, чтобы Европа не осталась в стороне в решении судьбы региона.

«Ответ Ушакова на этот вопрос был фактически таким: „Извините, на самом деле нет, мы не хотим, идите на х**“, — сказал высокопоставленный европейский дипломат.

Представитель российского президента Дмитрий Песков в комментарии FT фактически подтвердил вульгарный ответ представителя Кремля французским посланникам.

«Европейцы не хотят помогать мирному процессу. Когда приехал представитель Франции, он не принес никаких позитивных сигналов. Поэтому он действительно не услышал ничего позитивного», — сказал он.

Издание отмечает, что Кремль открыто демонстрирует свое пренебрежение к Европе в вопросах достижения мира, делая ставку на прямые договоренности с Вашингтоном.

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговорный процесс по урегулированию войны в Украине сейчас находится на паузе. Пресс-секретарь президента Путина объяснил это тем, что «американцы имеют другие приоритеты».