В Кремле обвинили Запад в непонятной "накачке оружием Украины"

В России в очередной раз обвинили ВСУ в разрешении конфликта на Донбассе. Мол, у Украины достаточно оружия.

В Министерстве обороны России обвинили Запад в снабжении оружием Украины. Более того, в России не видят для этого видимых причин.

Об этом заявил в понедельник, 21 февраля, на заседании Совета безопасности РФ министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Также читайте Футболиста молодежной сборной Украины заявили как россиянина за московский клуб

Глава оборонного ведомства РФ в очередной раз предъявил обвинения в сторону Вооруженных сил Украины, которые, по его мнению, устраивают вооруженные конфликты в ОРДЛО. Также он заявил, что Украина, не являющаяся членом НАТО, уже имеет больше вооружения, чем некоторые страны-члены Альянса.

"Продолжается накачка оружием Украины с непонятными целями, непонятными задачами. У них так там оружия столько, что хватит на многие большие и малые конфликты, которые они упорно устраивают на территории "ЛНР" и "ДНР ". Но когда прибывает каждый день, прибывает по четыре, по пять, а были дни, что и по 8 рейсов современного оружия, и когда говорят, что оно оборонительно, мне трудно представить, что те же Джавелины — оборонные, а их там уже больше, чем в некоторых странах членах НАТО", — сказал Шойгу.

Напомним, во время заседания Совета безопасности РФ президент страны-агрессорки Владимир Путин заявил, что ВСУ осуществляют на территории так называемых ЛДНР еще одну карательную операцию.

Читайте также: