В Кремле очень встревожены новостями об исчезновении "правой руки" Рамзана Кадырова — Делимханова

Представитель российского президента-диктатора Владимир Песков заявил, что ему тревожно от новостей о возможном ранении депутата Госдумы РФ и "правой руки" главы Чечни Рамзана Кадырова — Адама Делимханова.

Об этом представитель Кремля сказал на брифинге в среду, 14 мая, передают российские средства массовой пропаганды.

"Мы с большой тревогой восприняли эту информацию (ранения – ред.), переживаем, как и все, при Герое России. Мы надеемся, что в ближайшее время появится какая-то уточненная информация о случившемся", — сказал он.

Напомним, 14 июня в СМИ появилась информация о том, что на войне в Украине получил ранения депутат Госдумы РФ и "правая рука" главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам Делимханов. Впервые об этом сообщило пропагандистское издание "Звезда" со ссылкой на пресс-службу Госдумы. Впрочем, там заявили, что не предоставляли журналистам такую информацию.

Между тем, некоторые паблики начали распространять информацию о ликвидации Делимханова во время обстрела в Приморске Запорожской области. Об этом сообщил журналист и военный ВСУ Кирилл Сазонов.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по данным СМИ, является двоеродным братом Делимханова, заявил, что не может связаться с ним и обратился к разведке Украины с просьбой предоставить о нем информацию.

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