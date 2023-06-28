В Кремле отказались комментировать заявление Лукашенко, что Путин "хотел мочить" Пригожина

У Путина заявили, что нормально отнеслись к тому, что Лукашенко рассказал о подробностях переговоров с Пригожином.

В Кремле отказались комментировать слова фейкового президента Беларуси Александра Лукашенко, что он якобы отказал Путина от "жестоко решение мочить" предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина во время мятежа.

Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков во время брифинга в среду, 28 июня, передают российские ОМП.

"В Кремле нормально относятся к тому, что Александр Лукашенко рассказал о подробностях переговоров с Евгением Пригожиным", – цитируют пропагандисты Пескова.

На вопрос, действительно ли Лукашенко убедил Путина от решения не мочить Пригожина и его наемников, Песков отказался комментировать.

"Это нужно спросить у самого Лукашенко", — сказал спикер главы Кремля.

Напомним, 27 июня во время выступления Лукашенко рассказал детали переговоров с Пригожином и как ему якобы удалось договориться о завершении военного мятежа в РФ. Рассказывая подробности переговоров, он упомянул заявление Путина, что "нужно мочить всех", в первую очередь Пригожина, мятежника бунта в РФ.

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