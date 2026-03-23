В Кремле отреагировали на ликвидацию иранских лидеров: Песков заговорил о "глубоких последствиях"

В России заявили о серьезных последствиях после сообщений об убийствах иранских лидеров во время операции США и Израиля. В Кремле призвали не допустить, чтобы подобные действия стали "новой нормой" в мире.

Елена Кузьмич
В Кремле прокомментировали информацию о ликвидации иранских лидеров в рамках американо-израильской операции. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие события будут иметь глубокие последствия для международной ситуации.

По его словам, Россия надеется, что подобные действия не станут обычной практикой в мировой политике.

"Это реальность, в которой мы живем, но хочется верить, что она не станет нормой. В любом случае, такие события не могут остаться без последствий и будут иметь очень глубокое влияние", - заявил Песков.

Напомним, новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи чудом выжил во время ракетного удара — через несколько минут до взрыва вышел во двор и не находился в бункере. В результате атаки его семья погибла, ведь ракеты попали непосредственно в здание. По данным СМИ, удар был направлен на полное уничтожение руководства, и его спас только случай.

После атаки политика могли тайно эвакуировать в Москву для лечения. Точных данных о том, жив ли он и в каком состоянии находится, нет. Несмотря на это, иранские власти заявляют, что он «контролирует ситуацию» и даже передал ответные угрозы мести.

