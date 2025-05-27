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В Кремле отреагировали на отмену ограничений по дальнобойному вооружению для Украины
Дмитрий Песков высказался и в отношении США в «запутанной ситуации» с снабжением дальнобойного оружия Украине.
Заявлением европейцев о снятии ограничений по дальнобойному оружию Киеву в Кремле назвали «заурядной ситуацией».
Об этом говорилось в заявлении спикера Кремля Дмитрий Песков, о чем сообщают пропагандистские агентства РФ.
«Если решение о снятии европейцами ограничений по дальнобойному оружию Украины было принято, то это эскалация», — заявил Песков.
Он также добавил, что США вроде бы не могут быть не в курсе режима применения европейского оружия, «поскольку там их запчасти».
«Европейцы пока никак не способствуют мирным усилиям», — отметил представитель Кремля.
Напомним, по словам канцлера Германии Фридриха Мерца, США, Германия, Британия и Франция сняли ограничения на дальнобойное вооружение для Украины. Теперь нет никаких технических или политических запретов на применение оружия в целях в РФ.
Также ранее говорилось, что решение о возможном отправлении дальнобойных ракет Taurus в Украину будет принимать Фридрих Мерц. Его заявления о том, что вероятной целью ракет Taurus может стать Крымский мост, вызвали в РФ возмущение.
В то же время Берлин не разглашает передачу оружия Киеву.
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