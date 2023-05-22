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В Кремле отреагировали на ситуацию в Белгородской области и заявили, что "доложили Путину"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Кремле отреагировали на ситуацию в Белгородской области и заявили, что "доложили Путину"

В Кремле заявили, что сообщили Путину новости из Белгородской области. / Фото: Associated Press

В Кремле заявили, что традиционно "паники нет".

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что российскому диктатору уже сообщили о ситуации на Белгородщине. Он заявил, что "российские силы выдавливают диверсантов".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Песков заявил, что "Путину уже доложили о ситуации в Белгородской области". Он убеждает, что у "оккупационной армии РФ достаточно сил, чтобы сдвинуть российских добровольцев с территории России".

Также спикер кремлевского диктатора добавил, что мол "целью операции является отведение внимания от того, что Украина якобы потеряла город Бахмут Донецкой области".

Ситуация в Белгородской области: что известно

22 мая 2023 г. стало известно о том, что легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" вошли на территорию Белгородской области РФ.

Россияне обратились к своим соотечественникам с призывами к свержению кремлевского режима ради "будущего России". Они сообщают об освобождении нескольких населенных пунктов на территории РФ.

В ГУР МО уже отреагировали на ситуацию и подчеркнули, что целью операции является "создания полосы безопасности для защиты гражданских украинцев".

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Дата публикации
Просмотры
4666
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