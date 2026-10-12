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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Время на прочтение
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В Кремле отреагировали на слова Трампа о Зеленском: чего требуют от Украины

Слова Дональда Трампа о необходимости нового президента Украины послужили поводом для очередных заявлений Москвы. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, какие решения Кремль ожидает от украинской власти и как трактует позицию американского лидера.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Что Песков заявил о Зеленском и выборах в Украине

Что Песков заявил о Зеленском и выборах в Украине / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп своими заявлениями и действиями стал «бальзамом на душу» для РФ. И его топливное соглашение и слова, что в Украине необходимо как можно быстрее сменить президента, со рвением смакуют в РФ. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал, что означают слова Трампа для россиян.

Эти заявления распространяют российские СМИ.

Песков о словах Трампа о необходимости смены власти в Украине

Дмитрий Песков взялся «объяснять», что имел в виду Трамп, когда заявил, что в Украине пора сменить президента.

«Трамп сказал, что считает, что пришло время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны. Либо Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, либо он этого не делает», — заявил Песков.

По мнению Пескова, Зеленский «не проявляет желания», чтобы остановить войну в Украине.

Ранее Песков заявлял, что для Москвы важно, чтобы со стороны Киева «хотя бы кто-то» признал «реалии на земле» и вышел к мирному урегулированию. Россияне в очередной раз напомнили, что срок Зеленского официально должен был завершиться 20 мая 2024 года.

Зеленский сказал, когда проведут выборы

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с агентством ABC заявил о готовности провести выборы при условии, что Владимир Путин согласится на прекращение огня минимум на 60 дней. Именно такой срок необходим для создания инфраструктуры безопасности и надлежащей организации голосования граждан.

Комментируя заявление Дональда Трампа о необходимости выбора нового главы государства, Зеленский подчеркнул, что решение о смене лидера принадлежит только украинскому народу.

Он напомнил, что выборы во время военного положения противоречат Конституции Украины, а преждевременное их проведение выгодно прежде всего Путину, который стремится сменить руководство страны.

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