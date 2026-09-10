В Кремле отреагировали на возможное перемирие в энергетике: что сказал Песков

Дмитрий Песков / © Associated Press

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Энергетическое перемирие между Россией и Украиной пока предметно не обсуждается.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

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По его словам, Киев сейчас будто бы предлагает не долгосрочное урегулирование, а именно прекращение ударов в сфере энергетики.

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"Киев сейчас предлагает не долгосрочное урегулирование, а перемирие в той сфере, которая является для них ахиллесовой пятой - в энергетике", - заявил Песков.

В то же время он отметил, что предметных договоренностей по поводу такого формата сейчас нет.

Также Песков заявил, что российские военные «системно и планомерно» наносят удары по целям в Украине якобы в ответ на украинские атаки. Россия регулярно атакует украинскую энергетическую инфраструктуру ракетами и беспилотниками.

По словам представителя Кремля, условия Москвы для прекращения войны остаются неизменными. Он также заявил, что Россия якобы предпочитает «мирное урегулирование», но при отсутствии договоренностей будет продолжать боевые действия.

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Песков добавил, что Абу-Даби может рассматриваться как площадка для трехсторонних переговоров при переходе сторон к предметному обсуждению возможного урегулирования.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что США обсуждают возможные шаги по снижению эскалации между Украиной и Россией накануне зимы. В частности, речь шла о взаимных ударах по энергетической инфраструктуре, а также вопросе экспорта российских нефти и газа.

Впоследствии «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник сообщил, что этой зимой стороны могут договориться по меньшей мере об ограниченном энергетическом перемирии. Речь идет о возможном прекращении взаимных ударов по энергообъектам.

По данным издания, США рассматривают такой формат как один из первых шагов по деэскалации. Более серьезные дипломатические сдвиги могут произойти позже, в частности в формате многосторонней встречи с участием европейских стран.

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