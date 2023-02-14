В Кремле отреагировали на заявление Санду о планах РФ совершить госпереворот в Молдове

В России, как всегда, открестились от любых обвинений в подготовке провокаций в других странах. Так, спикер МИД РФ Мария Захарова назвала "необоснованными и бездоказательными" заявления президентки Молдовы Майи Санду о подготовке пророссийского переворота в Кишиневе.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Захарова также не забыла напомнить Молдове о "стабильных дружеских отношениях с Россией".

"Призываем молдавские власти проявить, наконец, государственную мудрость, не поддаваться на провокации извне и руководствоваться в своих действиях интересами граждан собственной страны, пониманием тех больших плюсов, которые могут принести Молдове стабильные дружеские отношения с Россией", — сказала она.

Угроза госпереворота в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду заявила о планах России совершить государственный переворот в Кишиневе. По словам Санду, с помощью протестов оппозиции Россия хочет сменить власть в Молдове.

Об этом также предупреждали украинские власти. Да, Санду подтвердила, что украинская сторона передала ей планы Кремля по дестабилизации ситуации в Молдове. Она уточнила, что переданные Киевом материалы содержат подробную документацию логистики для организации этих диверсионных действий.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане считает, что у России пока нет достаточных сил и ресурсов, чтобы совершить нападение на Украину из Приднестровья. Впрочем, Москва постарается подорвать демократический строй в Молдове.

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