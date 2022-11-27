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В Кремле ответили на заявление Эрдогана о нарушении Россией договоренностей по Сирии

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
3977
Время на прочтение
2 мин
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В Кремле ответили на заявление Эрдогана о нарушении Россией договоренностей по Сирии

Фото: Associated Press

Песков признал, что между Москвой и Анкарой в этом вопросе существуют разногласия.

Спикер президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что разногласия РФ с Турцией по Сирии удастся решить за столом переговоров.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.

"По Сирии разногласия с Турцией есть, когда-то их удалось купировать и расшить в Сочи, был подписан документ... После этого мы слышали заявление Эрдогана, были и заявления наших представителей, которые говорили о том, что мы также не удовлетворены, как Турция выполняет свои обязательства., — сказал Песков.

Песков надеется, что странам удастся избежать конфронтации в Сирии.

"...Уровень наших отношений и политическая мудрость позволяют нам урегулировать подобные разногласия не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих и напряженных, но все же переговоров", — отметил Песков.

Напомним, 21 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в нарушении договоренностей по Сирии, заключенных в 2019 году в Сочи.

Глава Турции подчеркнул, что договоренности от 2019 года, согласно которым Кремль взял на себя ответственность по зачистке отдельных районов Сирии "от террористов", нарушены.

"К сожалению, несмотря на неоднократные напоминания турецкой стороны, эти обязательства не выполнены. Не выполняют, не могут выполнить. В ответ мы заявляем, что в случае невыполнения договоренностей сами сделаем необходимые шаги против террористов", — сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, именно с этим связаны удары, нанесенные накануне по 12-ти объектам террористов в сирийском Кобане.

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Дата публикации
Просмотры
3977
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