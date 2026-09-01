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В Кремле ответили, вернутся ли Уиткофф и Кушнер к переговорам по Украине
В Кремле прокомментировали слухи о посредничестве Уиткоффа и Кушнера в мирном урегулировании.
В Кремле заявили, что нет точной информации о том, начнут ли спецпредставитель президента США Трампа Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер снова помогать в урегулировании войны в Украине.
Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.
Отвечая на вопросы представителей медиа о возможном участии этих американских деятелей в переговорном процессе, Песков Кремля отметил, что на данный момент какие-либо точные или предметные данные на этот счет отсутствуют.
Мирные переговоры по войне в Украине — последние новости
Напомним, в Кремле сделали новое заявление о переговорах. Спикер Путина Песков заявил, что пока не видят оснований для оптимизма в вопросе мирного урегулирования войны, традиционно обвинив в отсутствии прогресса Киев.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют возвращаться к переговорам — пока не будут выполнены требования государства-агрессорки.
К слову, Кремль снова «призвал» иностранцев и дипломатов покинуть Киев, пытаясь оправдать свои удары по украинской столице «ответными атаками».