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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Время на прочтение
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В Кремле ответили, вернутся ли Уиткофф и Кушнер к переговорам по Украине

В Кремле прокомментировали слухи о посредничестве Уиткоффа и Кушнера в мирном урегулировании.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков / © Associated Press

В Кремле заявили, что нет точной информации о том, начнут ли спецпредставитель президента США Трампа Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер снова помогать в урегулировании войны в Украине.

Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Отвечая на вопросы представителей медиа о возможном участии этих американских деятелей в переговорном процессе, Песков Кремля отметил, что на данный момент какие-либо точные или предметные данные на этот счет отсутствуют.

Мирные переговоры по войне в Украине — последние новости

Напомним, в Кремле сделали новое заявление о переговорах. Спикер Путина Песков заявил, что пока не видят оснований для оптимизма в вопросе мирного урегулирования войны, традиционно обвинив в отсутствии прогресса Киев.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют возвращаться к переговорам — пока не будут выполнены требования государства-агрессорки.

К слову, Кремль снова «призвал» иностранцев и дипломатов покинуть Киев, пытаясь оправдать свои удары по украинской столице «ответными атаками».

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