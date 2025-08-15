В Кремле озвучили ожидания от встречи с Трампом

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Переговоры с участием президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина во время саммита на Аляске 15 августа будут длительными и продуктивными.

Об этом заявил в комментарии российским пропагандистам пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, переговоры могут длиться «не менее 6-7 часов».

«Российская сторона ожидает, что встреча Путина и Трампа на Аляске завершится продуктивно», — цитируют Пескова пропагандисты российского государственного агентства «РИА Новости».

Пресс-секретарь российского президента также заявил, что переговоры Трампа и Путина с глазу на глаз «состоятся с участием помощников», не уточнив, какие именно помощники будут в них участвовать.

Кремль заявил ранее на этой неделе, что лидерам будут помогать переводчики во время личного разговора в начале саммита, а затем они продолжат переговоры во время делового обеда.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп собирается лично встречать российского президента Владимира Путина в аэропорту Анкориджа.

В Кремле рассказали, что встреча Путина и Трампа начнется с разговора тет-а-тет в присутствии переводчиков. Затем переговоры президентов в составе делегаций пройдут по формуле «5 на 5».