Путин и российская нефть

Усилия Кремля, направленные на защиту населения от роста мировых цен на горючее и преодоления последствий украинских ударов по энергетической инфраструктуре, блокируют способность России в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой на рынке энергоносителей.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Удвоение доходов только на бумаге

Согласно данным Минфина РФ от 6 мая, нефтегазовые доходы страны в апреле 2026 года формально удвоились по сравнению с мартом. Этому способствовал стремительный рост мировых цен на нефть, спровоцированный конфликтом в Иране.

Общие поступления — федеральный бюджет получил около 917 млрд рублей ($12 млрд) налогов на добычу полезных ископаемых.

Нефтяная часть составляет 771 млрд рублей ($10 млрд).

Ловушка субсидий и ремонтов

Несмотря на эти цифры, реальная выгода для бюджета оказалась гораздо скромнее. Как отмечает оппозиционный ресурс «Власть» (Faridaily), российские власти были вынуждены резко увеличить выплаты нефтяным компаниям.

Около 350 миллиардов рублей ($4,68 млрд) было направлено на субсидии, чтобы сдержать рост цен на бензин внутри РФ и профинансировать модернизацию и срочный ремонт НПЗ, поврежденных в результате украинских атак.

Эти выплаты фактически нивелировали дополнительную прибыль от высоких мировых цен. В итоге чистый доход за апрель составил около 856 млрд рублей, что лишь незначительно превышает первоначальный прогноз в 835 млрд. рублей.

Влияние украинских ударов

Эксперты ISW подчеркивают, что интенсификация украинской кампании ударов по объектам в глубоком тылу РФ продолжает взрывать экономический потенциал Кремля.

Ключевые нефтяные порты, в частности, Усть-Луга и Приморск (Ленинградская обл.), сейчас работают не на полную мощность.

Это мешает России извлечь максимальную выгоду не только от высоких цен, но и от недавнего ослабления санкций США.

Таким образом, пока мировой рынок нефти растет, Россия вынуждена тратить излишки на «тушение пожаров» в собственном энергосекторе, вызванные войной и ударами ВСУ по критической инфраструктуре.

Ранее мы писали о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин с марта 2026 года находится в состоянии повышенной тревоги из-за страха перед возможным покушением. В Кремле опасаются внутреннего сговора, использования дронов политическими элитами и вероятной дестабилизации со стороны бывшего министра обороны Сергея Шойгу.

