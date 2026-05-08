В Кремле подтвердили трехдневное перемирие и обмен пленными

Помощник президента РФ Юрий Ушаков / © Associated Press

Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии в течение 9-11 мая и обмене пленными в формате «тысяча на тысячу».

Об этом сообщил пропагандистам российского агентства ТАСС помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

По его словам, договоренности были достигнуты во время телефонных контактов с администрацией президента США.

Ранее Министерство обороны России в одностороннем порядке заявило, что «объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Прекращение огня со стороны россиян должно было закончиться уже 10 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение российских властей прекратить огонь в субботу, 9 мая, когда в Москве проходит традиционный парад с участием российского диктатора Владимира Путина. Он посоветовал лидерам государств, близких к России, отказаться от планов посетить парад в Москве.

Перемирие 9-11 мая — что известно

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности о трехдневном прекращении огня в войне между Россией и Украиной, которое продлится 9, 10 и 11 мая.

По словам Трампа, перемирие приурочено к памятным датам Второй мировой войны и включает полную остановку боевых действий, а также масштабный обмен пленными.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и Россия достигли договоренности о проведении обмена военнопленными в формате «1000 на 1000» и установлении режима прекращения огня на 9, 10 и 11 мая.

Зеленский объяснил, что Украина согласилась на эти условия, чтобы прежде всего спасти жизни своих людей.

После этого украинский президент издал официальный указ, которым Украина разрешает провести парад на 9 мая в Москве (Российская Федерация) на Красной площади. На время парада, как говорится в указе Зеленского, территориальный квадрат Красной площади будет «исключен из плана применения украинского вооружения».

