В Кремле похвалили Трампа после переговоров посланника Путина в США

Дональд Трамп / © Associated Press

После того, как спецпосланник российского президента Владимира Путина, бизнесмен Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской делегацией в США, рупоры Кремля начали восхвалять миротворческую политику Дональда Трампа.

В частности, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью Reuters, ТАСС и российскому военному блогеру WarGonzo оценил американского президента как эффективного лидера, который стремится к миру.

«Трамп хочет войти в историю как миротворец — и он действительно пытается это сделать [завершить войну]. И именно поэтому контакты с американцами стали намного продуктивнее», — заявил он.

Верный соратник Путина и экс-президент России также похвалил за эффективность «дерзкий» стиль политики президента США, отрицая, что его деятельность создает «хаос».

При этом он с насмешкой прокомментировал недавние угрозы Трампа отправить американские атомные субмарины ближе к России после ядерных угроз, которые высказывал в соцсетях сам Медведев.

«Мы до сих пор их не нашли», — сказал он, имея в виду американские подводные лодки.

Медведев также нагло выразил надежду на скорую «победу» России в войне против Украины, заверив, что эта «победа» должна предотвратить «новые конфликты».

В то же время он озвучил угрозы в адрес президента Украины Владимира Зеленского, процитировав фразу из романа Михаила Булгакова: «Аннушка уже пролила масло, головы ему [Владимиру Зеленскому] не сносить».

Еще один рупор Кремля, глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину также положительно оценил отношения с администрацией Трампа.

В частности, он вспомнил о своей прошлогодней встрече с госсекретарем США Марко Рубио, который якобы еще в феврале 2025 года заявил ему, что будет ошибкой не использовать совпадение национальных интересов США и России для того, чтобы «реализовывать взаимовыгодные экономические, торговые, инвестиционные проекты».

При этом он обвинил Европу в попытке «вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами», поскольку, по его словам, европейские элиты видя в политике Соединенных Штатов при президенте Трампе «наклон в пользу России, в ущерб интересам Европы».

«Они свои интересы изменили на интересы украинского режима и всячески используют этот режим, чтобы воевать против России, уже не скрывая, и готовятся к войне непосредственно со своим участием», — выдал очередную порцию бреда глава внешнеполитического ведомства государства-агрессора.

Напомним, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф назвал встречу с Кириллом Дмитриевым в Майами «продуктивной и конструктивной».

«Эта встреча нас обнадеживает в том, что Россия работает над обеспечением мира в Украине», — написал он в соцсети Х.

После переговоров спецпосланника Путина в США была перенесена встреча российской и украинской делегаций и Абу-Даби, которая планировалась на 1 февраля. Как сообщил президент Владимир Зеленский переговоры в столице ОАЭ состоятся в трехстороннем формате (Украина-Россия-США) и пройдут 4-5 февраля.