Подводная лодка проекта «Ясень» — «Северодвинск» / Фото: Wikipedia

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Россия планирует расширить свой подводный флот. Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что к 2030 году российский судостроительный завод «Севмаш» должен передать флоту пять новых ракетоносцев.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

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Военно-морской флот страны-агрессора уже пополнился атомным подводным крейсером «Пермь». Это пятая подводная лодка проекта «Ясень-М», которую оккупанты получили за последние шесть лет.

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По словам главы Кремля, к 2030 году российское судостроительное предприятие «Севмаш» должно передать флоту ещё пять ракетоносцев, в том числе три подводные лодки проекта «Ясень-М».

В настоящее время на вооружении страны-агрессора также находятся четыре подводные лодки этого проекта — «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск». Россияне приступили к строительству крейсера «Мурманск» и готовят к передаче флоту подводную лодку «Ульяновск».

Эти крейсеры представляют особую угрозу благодаря способности оставаться незаметными и поражать морские и наземные цели на значительном расстоянии. В число вооружения таких подводных лодок входят крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые «Цирконы».

Напомним, ранее мы сообщали, что два российских конвоя, перевозившие военную технику в Ливию, изменили курс после украинской операции в порту Бенгази 22 ноября.

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Тогда украинские морские дроны потопили российский военный корвет.

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