Спикер президента России Дмитрий Песков предупредил, что Армения не сможет одновременно быть членом двух блоков.

В Кремле отреагировали на принятие правительством Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз, напомнив о принадлежности этой страны к постсоветскому Евразийскому экономическому союзу.

В комментарии российским пропагандистам на брифинге в четверг, 9 января, представитель президента России Дмитрий Песков предупредил, что Армения не сможет одновременно быть членом двух блоков.

“Что значит это членство [Армении] в ЕС — сейчас пока трудно сказать, потому что, конечно, быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь – одно таможенное пространство, одна зона свободного перемещения товаров, услуг, людей, капиталов, там – другие нормы”, – сказал он.

Спикер Путина уверяет, что Армения и ее народ получают значительные выгоды от членства в ЕЭС и предложил Еревану дождаться ответа Брюсселя, приведя пример ситуации с Турцией, которая "уже много десятилетий сохраняет свою ориентацию на членство в ЕС, но не встречает особой взаимности".

Заявление Пескова прозвучало после того, как 9 января правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, который должен быть обсужден в парламенте в конце этого месяца. Инициатива принадлежит Платформе демократических сил Армении и собрала 60 000 подписей – это больше, чем необходимые 50 000, обязывающие власть рассмотреть предложение.

В то же время, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что решение о вступлении в ЕС может быть принято только на всенародном референдуме.

Напомним, в конце ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна не будет вести переговоры о вступлении в Евросоюз как минимум до конца 2028 года и отказывается от каких-либо бюджетных грантов от ЕС. После этого страну охватили массовые протесты.

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