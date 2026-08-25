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В Кремле придумали новое оправдание вторжению: якобы «опередили» ВСУ на две недели
В Кремле снова пытаются оправдать начало полномасштабной войны против Украины. Антон Кобяков заявил, что Россия якобы только опередила украинское наступление.
Российские власти продолжают оправдывать начало полномасштабной войны. По словам советника президента РФ Антона Кобякова, Москва, начав полномасштабное вторжение в Украину, якобы «на две недели опередила» запланированное вторжение ВСУ на российскую территорию.
Этот тезис советник президента России озвучил в интервью ТАСС.
Кобяков также заявил, что украинская сторона вроде бы планировала начать боевые действия примерно до 8 марта.
«Символично – нам хотели преподнести войну в "подарок" на женский праздник. А они получили, благодаря прозорливости российского руководства, "черную метку" нашего, когда-то общего, военного праздника», — сказал он.
Напомним, ранее депутат Госдумы России Виктор Соболев заявил, что Россия якобы должна завершить войну против Украины к 2030 году. Он призвал готовиться к возможному противостоянию со странами НАТО.