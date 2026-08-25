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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Кремле придумали новое оправдание вторжению: якобы «опередили» ВСУ на две недели

В Кремле снова пытаются оправдать начало полномасштабной войны против Украины. Антон Кобяков заявил, что Россия якобы только опередила украинское наступление.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Советник президента РФ Антон Кобяков

Советник президента РФ Антон Кобяков / © Фото из открытых источников

Российские власти продолжают оправдывать начало полномасштабной войны. По словам советника президента РФ Антона Кобякова, Москва, начав полномасштабное вторжение в Украину, якобы «на две недели опередила» запланированное вторжение ВСУ на российскую территорию.

Этот тезис советник президента России озвучил в интервью ТАСС.

Кобяков также заявил, что украинская сторона вроде бы планировала начать боевые действия примерно до 8 марта.

«Символично – нам хотели преподнести войну в "подарок" на женский праздник. А они получили, благодаря прозорливости российского руководства, "черную метку" нашего, когда-то общего, военного праздника», — сказал он.

Напомним, ранее депутат Госдумы России Виктор Соболев заявил, что Россия якобы должна завершить войну против Украины к 2030 году. Он призвал готовиться к возможному противостоянию со странами НАТО.

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