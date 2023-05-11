В Кремле пригрозили "адекватным ответом" на решение Британии предоставить Украине ракеты Storm Shadow

В Кремле были немногословны относительно реакции на британские ракеты для Украины.

В Кремле отреагировали на решение Британии поставить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и "очень отрицательно относятся" к этому.

Об этом сказал спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков, пишут пропагандистские СМИ.

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"Россия крайне негативно относится к поставкам Великобританией Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, нужен адекватный ответ", — заявил Песков.

Напомним, 11 мая американское издание CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных западных чиновников сообщило, что Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Со своей стороны, Украина заверила Британию, что эти ракеты будут использоваться только в пределах суверенной территории Украины. Впоследствии министр обороны Бен Воллес подтвердил передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

Добавим, что ракеты Storm Shadow обладают достаточной дальностью, чтобы нанести удар вглубь оккупированных Россией территорий Украины. Эти ракеты летят более чем на 250 км.

В настоящее время Украина не подтвердила эту информацию.

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