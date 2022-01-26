В Кремле пригрозили, что военная ситуация в Европе и мире дошла "до опасного предела"

В Кремле пригрозили, что военная ситуация в Европе и мире дошла "до опасного предела"

Как заявляют в России, их требования вроде бы были выгодны как для "национальных интересов РФ", так и для глобальной безопасности в Европе.

В Министерстве иностранных дел РФ пригрозили, что военная напряженность в Европе и мире дошла "до опасного предела".

Об этом заявил заместитель главы российского МИД Александр Глушко, пишут росСМИ.

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Как говорится в его заявлении, предложения по так называемым "гарантиям безопасности", которые ранее были выдвинуты Россией, якобы "открывают прямой путь к движению в правильном направлении". По его словам, требования Кремля вроде бы были выгодны как для "национальных интересов РФ", так и для глобальной безопасности в Европе.

Как пишет провластное российское агентство ТАСС, замминистра МИД также отметил, что в отношениях РФ с НАТО нет положительной повестки дня и вопрос о возобновлении постоянного представительства при альянсе не стоит.

Напомним, НАТО параллельно с США готовит предоставить свои письменные ответы на так называемые гарантии безопасности Кремля, которые отправят уже на этой неделе. Генсек Альянса Йенс Столтенберг рассказал, что в ответах будет отмечено о готовности НАТО выслушать беспокойство России. В то же время Йенс Столтенберг подчеркнул, что в НАТО не готовы уступать Россию по ключевым принципам.

Ранее сообщалось, что США намерены в письменном ответе России проявить заинтересованность в дальнейшем диалоге, но отклонить ультиматум Кремля по отношению к НАТО.

В Белом доме сообщают, что в письменных предложениях США, которые на следующей неделе будут направлены в Кремль, администрация президента Байдена представит видение того, как обе стороны могут укрепить чувство взаимной безопасности. По словам спикера Джо Байдена Псаки, все предложения, которые будут изложены, будут соответствовать позиции американской стороны, озвученной ранее на переговорах.

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