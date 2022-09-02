В Кремле пригрозили ЕС в случае введения лимита цен на российский газ

Европейский Союз предлагает ввести ограничение цен на газ. В ответ РФ использует свой привычный способ ведения дипломатии – угрозы.
В частности, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил Западу перекрыть газ в случае введения лимита цен на российский газ.
Об этом российский политик написал в телеграмме.
"Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет", – пригрозил Медведев.
Отметим, глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила установить ценовое ограничение для идущего в Европу трубопроводного российского газа. По данным Sky News, министры финансов стран "Большой семерки" (G7) согласовали ввести лимит цен на газ с РФ.
Напомним, ранее бывший президент РФ Дмитрий Медведев пожаловался, потому что Украина отказалась от российских гарантий безопасности. Он заявил, что якобы только государство-террористка могло обеспечить украинцам безопасность, но Украина решила воспользоваться западным вооружением.
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