Сергей Лавров / © Associated Press

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Приспешник путинского режима и глава российского МИД Сергей Лавров выдал очередную порцию угроз в адрес европейских стран.

Об этом глава российского МИД сказал в эфире «Первого канала», передают российские СМИ.

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Во время выступления Лавров пригрозил Европе, что в случае нападения на РФ война будет другой.

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«В случае нападения на РФ война будет совсем другой и очень короткой», — заявил Лавров.

Напомним, Россия обнаружила новую причину войны против Украины. Симоньян заговорила о «спасении мира».

Ранее мы писали, что, как заявил помощник российского руководителя Юрий Ушаков, Путин президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили результаты поездок спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

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