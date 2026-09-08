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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Кремле пригрозили Европе войной: что заявил Лавров

Сергей Лавров пригрозил Европе «очень короткой» войной в случае нападения на Россию.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Сергей Лавров

Сергей Лавров / © Associated Press

Приспешник путинского режима и глава российского МИД Сергей Лавров выдал очередную порцию угроз в адрес европейских стран.

Об этом глава российского МИД сказал в эфире «Первого канала», передают российские СМИ.

Во время выступления Лавров пригрозил Европе, что в случае нападения на РФ война будет другой.

«В случае нападения на РФ война будет совсем другой и очень короткой», — заявил Лавров.

Напомним, Россия обнаружила новую причину войны против Украины. Симоньян заговорила о «спасении мира».

Ранее мы писали, что, как заявил помощник российского руководителя Юрий Ушаков, Путин президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили результаты поездок спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

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