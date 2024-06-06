В Кремле признали, что могут передать оружие против США даже международным террористам

Бывший президент России Дмитрий Медведев объявил "серьезное изменение внешней политики" после заявления Владимира Путина о возможной передаче российского оружия неназванным "третьим лицам" для ударов по США и их союзникам. Таким образом, в Кремле отреагировали на разрешение Силам обороны Украины применять западное оружие по территории РФ для защиты от агрессии.

В своем сообщении в Telegram-канале рупор Кремля в соцсетях по-детски напустил туман, "засекретив" тех, кто якобы может получить российское оружие и наносить удары по странам, оказывающим военную поддержку Украине.

"Пусть теперь США и их союзники ощутят на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц. Эти лица или регионы намеренно не названы", — написал он, добавив, что ими могут быть все, независимо от политических убеждений и международного признания, кто считает США своим врагом.

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Таким образом, Дмитрий Медведев, занимающий высокий пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, фактически признал возможное сотрудничество России с международными террористами. Тем самым Кремль поставил себя на один уровень с ИГИЛ или ХАМАС, где, собственно, неофициально он уже давно находится.

При этом приспешник Путина обещает радоваться успешному применению российского оружия по объектам в США или в странах-союзниках, ожидая как можно больших жертв.

"Пусть применение российских вооружений не названными пока "регионами" будет максимально разрушительным для них и наших противников. И пусть горят в адском пламени "чувствительные объекты государств, которые снабжают оружие Киеву". А мы будем радоваться их успешным ударам нашим оружием по нашим общим врагам!" – написал бесноватый кремлевский шут.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент Джо Байден предоставил разрешение для Украины бить американским оружием по военным объектам на территории РФ.

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