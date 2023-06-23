В Кремле "прокололись" с двойником Путина: президент РФ одновременно был в прямом эфире и возлагал цветы к мемориалу (фото)

Пропагандисты вели прямую трансляцию из Совбеза РФ под председательством Путина и сообщали о его участии в то же время в других мероприятиях.

Пресс-служба Кремля по недосмотру невольно подтвердила наличие хотя бы одного двойника у Владимира Путина. В четверг, 22 июня, российский президент одновременно проводил заседание Совета безопасности РФ и возлагал цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду.

Такой прокол заметил бывший депутат российской Госдумы Виктор Алкснис и сообщил об этом в своем Telegram-канале.

По его словам, на сайте Кремля сообщили, что заседание Совбеза, на котором, в частности, обсуждали ситуацию на фронте, началось 22 июня в 11:55 по московскому времени.

Заседание Совбеза РФ началось 22 июня в 11:55 мск / Фото: из соцсетей

Но уже в 12:15, то есть через 20 минут, российский президент якобы принял участие в возложении цветов к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду в честь Дня памяти и скорби.

В тот же день, 22 июня, Путин принял участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата в 12:15

"Этих 20 минут могло хватить только на дорогу от резиденции в Кремле до Александровского сада. Можно было бы предположить, что заседание Совбеза продолжилось после возложения цветов. Но уже в 13.05 Путин посетил Музей Победы, а в 14.50 у него состоялась встреча с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани", – написал экс-депутат Госдумы РФ.

При этом российский политик подчеркнул, что в 12:03 пропагандисты из "РИА Новости" начали вести "прямую трансляцию" с заседания Совбеза.

Пропагандисты из "РИА Новости" начали "прямую трансляцию" заседания Совбеза РФ в 12:03

А еще одно пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что "Путин обсуждает с Совбезом ситуацию в зоне проведения СВО" в 12:00.

Пропагандистское агентство ТАСС сообщило об участии Путина в заседании Совбеза РФ в 12:00

"Интересно какой Путин был на Совбезе – настоящий ли его двойник? А какой Путин исполняет обязанности Верховного Главнокомандующего и руководит СВО в Украине? А возможно двойников несколько? И каждый из них предназначен для определенных мероприятий и действий?" – риторически спрашивает эксдепутат.

В то же время, Виктор Алкснис допустил другое объяснение этой ситуации, которое не предусматривает использование двойников, но лишний раз подтверждает лживость российских властей. По его мнению, заседание Совбеза РФ 22 июня не проводилось, а его "прямая трансляция" была фикцией.

"Но тогда возникает вопрос: "А зачем нужно было дурить голову населению о его проведении? С какой целью это делалось?" – написал бывший депутат Госдумы РФ.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины предполагают, что Путин использует технологию двойников. Информация об этом основывается как на оперативных разведданных, так и оценках врачей-физиономистов и многих других специалистов.

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