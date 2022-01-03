В Кремле прокомментировали, почему Путин "поправился" во время новогоднего поздравления

Пользователи Сети считали, что у него был под пальто бронежелет или грелка.
Спикер президента РФ Дмитрий Песков ответил на слухи о монтаже новогоднего обращения Владимира Путина, а также о его внешнем виде во время поздравления.
Об этом сообщает Daily Storm.
Руководитель страны-агрессора надел пальто, торчащее на животе. Пользователи Сети выразили свои предположения: кто-то считал, что под пальто — бронежилет, кто-то — что его грелками обмотали или бабушкиным платком.
"Ребята явно на Новый год переусердствовали! С Новым годом!" – сказал представитель Кремля.
Песков назвал глупостью информацию о том, что новогоднее обращение президента России состоит из архивных кадров.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ежегодном традиционном видеообращении поздравил украинцев с Новым 2022 годом. В этот раз впервые речь была большой – более 20 минут.
Читайте также:
- Одесский депутат оскандалился поздравлениям с Новым годом на фоне трансляции речи Путина
- Вместо шампанского – вода: профессор из Черновцов рассказал о съемке новогоднего поздравления Зеленского
- "С Новым годом, братья": украинский экс-футболист поздравил российских друзей видео с Путиным