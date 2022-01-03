В Кремле прокомментировали, почему Путин "поправился" во время новогоднего поздравления

В Кремле прокомментировали, почему Путин "поправился" во время новогоднего поздравления

Пользователи Сети считали, что у него был под пальто бронежелет или грелка.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков ответил на слухи о монтаже новогоднего обращения Владимира Путина, а также о его внешнем виде во время поздравления.

Об этом сообщает Daily Storm.

Руководитель страны-агрессора надел пальто, торчащее на животе. Пользователи Сети выразили свои предположения: кто-то считал, что под пальто — бронежилет, кто-то — что его грелками обмотали или бабушкиным платком.

"Ребята явно на Новый год переусердствовали! С Новым годом!" – сказал представитель Кремля.

Песков назвал глупостью информацию о том, что новогоднее обращение президента России состоит из архивных кадров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ежегодном традиционном видеообращении поздравил украинцев с Новым 2022 годом. В этот раз впервые речь была большой – более 20 минут.

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