В Кремле прокомментировали предложение США по Ирану и Украине

Президент РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков / © Associated Press

В Кремле отрицают, что предлагали США не предоставлять разведывательной информации Ирану во время боевых действий на Ближнем Востоке, если Вашингтон прекратит делать то же самое для Украины.

Как сообщает турецкое информационное агентство «Анадолу», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения об этом в западных СМИ «лживыми».

«Мы, безусловно, видели это сообщение. Оно относится к категории ложных, или, точнее, лживых сообщений», — сказал Песков на брифинге в Москве.

Представитель Путина добавил, что Россия «поддерживает политическое и дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке».

«Это единственное, что может эффективно помочь разрядить катастрофически напряженную ситуацию, которая сейчас сложилась в регионе», — сказал он.

Песков также озвучил предостережения Кремля относительно возможных ударов США по иранским энергообъектам, в частности по атомной электростанции «Бушер», которую построила РФ.

«Мы считаем удары по ядерным объектам потенциально чрезвычайно опасными и такими, которые могут иметь даже необратимые последствия», — цинично заявил представитель президента государства-агрессора, которое неоднократно наносило удары по объектам, от которых зависит работа украинских атомных электростанций.

Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что Кремль пытался заключить с администрацией Дональда Трампа соглашение о прекращении поддержки Ирана в обмен на отказ Вашингтона помогать Украине разведданными.

Белый дом вроде бы отклонил это предложение. Однако сам факт таких переговоров вызвал тревогу среди европейских дипломатов, которые видят в этом попытку Кремля внести раскол в отношения между США и Европой.

Как Россия поддерживает Иран

Ранее сообщалось, что Россия расширяет военную поддержку Ирана на фоне операции США и Израиля на Ближнем Востоке. Москва не только усилила обмен разведданными с Тегераном, но и передает технологии беспилотников и тактический опыт ведения войны.

По информации издания The Wall Street Journal, Москва передает Тегерану компоненты для беспилотников, в частности системы связи, навигации и наведения. Кроме того, российские специалисты делятся опытом применения дронов, накопленным во время войны против Украины.

Россия фактически отказалась от какого-либо нейтралитета и заявляет о поддержке Ирана в его противостоянии с США и Израилем.