В Кремле прокомментировали ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре, который забрал десятки жизней

Песков в трагедии в Днепре обвиняют Украину, а не российскую ракету.

В Кремле цинично отрицают, что российские войска наносят удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре Украины, комментируя атаку на Днепр.

Об этом сказал спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков, передают пропагандистские российские СМИ.

"ВС РФ не наносят ударов по жилым домам и социнфраструктуре Украины", — оправдался он.

Он обвинил в трагедии "украинскую ПВО", которая якобы неудачно "сбила" упавшую на дом российскую ракету. Впрочем, известно, что украинские системы ПВО не способны сбивать ракеты типа X-22, которая попала в дом в Днепре.

Несомненно, единственным виновником трагедии в Днепре является Россия, которая начала кровавую войну, уничтожает целые мирные украинские города и регулярно наносит ракетные удары по всей территории Украины.

Ракетный удар по жилому дому в Днепре: последние новости

Напомним, 14 января Россия нанесла удар ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома. По предварительной информации, в результате удара РФ в доме 72 квартиры разрушены, повреждено более 230.

Как предположил мэр Днепра Борис Филатов, РФ хотела ударить по Приднепровской теплостанции, но промазала и попала в дом. По последним данным, погибли по меньшей мере 36 человек. Поисково-спасательная операция продолжается. Судьба 35 человек выясняется.

Число погибших растет почти каждый час: ситуация в Днепре на утро 16 января

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