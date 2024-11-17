В Кремле прокомментировали разрешение на удары по РФ западным дальнобойным оружием

В МИД РФ напомнили о заявлении Путина, в котором он расценил такое разрешение как непосредственное участие стран НАТО в боевых действиях.

Разрешение президента США Джо Байдена на применение дальнобойных американских ракет для ударов по территории России вызвало переполох у российских пропагандистов, которые бросились брать комментарии у спикеров Кремля.

Первой отозвалась пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Не долго думая, представитель российской дипломатии напомнила, что в свое время на эту тему уже высказывал свое мнение хозяин Кремля, не пересказав содержания его слов.

"Путин уже высказался по теме решения бить дальнобойными ракетами Запада по территории РФ", — сказала Захарова.

Как пояснили российские пропагандисты, речь идет о заявлении Путина, сделанном им в сентябре этого года, о том, что применение украинской армией западного оружия большой дальности для ударов по России будет означать непосредственное участие стран НАТО в боевых действиях.

Путин считает, что применение дальнобойного оружия Силами обороны Украины возможно только с использованием данных спутников НАТО, а "полетные задачи" в эти системы могут вносить только военные стран НАТО.

Поэтому он назвал разрешение ВСУ на применение этого оружия "прямым участием стран НАТО в войне в Украине".

"Это будет означать, что США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, учитывая те угрозы, которые нам будут создаваться", — пригрозил кремлевский диктатор.

Еще одним высокопоставленным российским чиновником, отважившимся дать комментарий пропагандистам ТАСС, был первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он назвал разрешение на удары американскими ракетами вглубь России "беспрецедентным шагом, ведущим к началу третьей мировой войны" и заявил, что ответ России будет немедленным.

Напомним, президент США Джо Байден разрешил использование Украиной американских ракет большой дальности для ударов внутри России. После этого стало известно, что Франция и Британия тоже позволили Украине нанести удары вглубь территории России своими ракетами SCALP/Storm Shadow.

Читайте также: