В Кремле пугают иностранных дипломатов ударами по Киеву

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова / © Associated Press

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова прибегла к угрозам и запугиваниям в адрес иностранных представительств в столице Украины из-за страха Кремля перед возможным ударом по Москве во время парада на Красной площади 9 мая.

Ее заявление цитируют пропагандистские росСМИ.

Несмотря на то, что государство-агрессор не ответило на предложение прекращения огня, объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским от полуночи 6 мая, в Кремле продолжают требовать «режима тишины» во время празднования так называемого «Дня победы» 9 мая.

Зеркальный ответ на постоянные обстрелы украинских городов, в том числе и Киева, спикер российского внешнеполитического ведомства назвала «угрозами Зеленского» ударить по Москве.

Мария Захарова заявила, что в случае атаки на столицу государства-агрессора 9 мая, когда российский президент Владимир Путин будет принимать «сокращенный» парад на Красной площади, российская террористическая армия нанесет удар по Киеву, в частности по центрам принятия решений.

При этом она сообщила, что МИД РФ обратилось к посольствам иностранных государств с призывом «обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 мая, заявил, что Россия фактически отказалась от предложения прекращения огня и продолжает обстрелы украинских территорий.

