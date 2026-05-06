В Кремле пугают иностранных дипломатов ударами по Киеву
В МИД РФ угрожают ударами по центрам принятия решений в столице Украины в случае вероятной атаки на Москву 9 мая.
Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова прибегла к угрозам и запугиваниям в адрес иностранных представительств в столице Украины из-за страха Кремля перед возможным ударом по Москве во время парада на Красной площади 9 мая.
Ее заявление цитируют пропагандистские росСМИ.
Несмотря на то, что государство-агрессор не ответило на предложение прекращения огня, объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским от полуночи 6 мая, в Кремле продолжают требовать «режима тишины» во время празднования так называемого «Дня победы» 9 мая.
Зеркальный ответ на постоянные обстрелы украинских городов, в том числе и Киева, спикер российского внешнеполитического ведомства назвала «угрозами Зеленского» ударить по Москве.
Мария Захарова заявила, что в случае атаки на столицу государства-агрессора 9 мая, когда российский президент Владимир Путин будет принимать «сокращенный» парад на Красной площади, российская террористическая армия нанесет удар по Киеву, в частности по центрам принятия решений.
При этом она сообщила, что МИД РФ обратилось к посольствам иностранных государств с призывом «обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 мая, заявил, что Россия фактически отказалась от предложения прекращения огня и продолжает обстрелы украинских территорий.