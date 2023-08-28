В Кремле Путину выбирают оппонентов на выборах: для кандидатов есть важное условие

В РФ в администрации российского президента Владимира Путина выбирают оппонентов для него на выборах. В Кремле решили, что не будут регистрировать кандидатов моложе 50 лет, чтобы диктатор на их фоне не выглядел стариком.

Об этом пишет Meduza.

"В политическом блоке администрации президента РФ, которым руководит Сергей Кириенко, определились со "спарринг-партнерами", которые будут "конкурировать" с Владимиром Путиным на президентских выборах 2024 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из критериев выбора стал возраст кандидатов. Главное условие – среди зарегистрированных не должно быть политиков младше 50 лет.

В Путина ожидают, что на выборы кроме российского диктатора пойдут представители трех парламентских партий: КПРФ, ЛДПР и "Новых людей".

"Кандидатом от КПРФ Кремль видит Геннадия Зюганова. В 2008 году на выборах президента Зюганов получил 17%, в 2012 году – 18%", — говорится в сообщении.

Стабильность рейтинга важна для Кремля. На предстоящих выборах Путин ожидает "рекордный результат".

"Кандидатом от ЛДПР, по замыслу Кремля, должен стать лидер партии Леонид Слуцкий. По словам источника, близкого к администрации Путина, Слуцкий и сам хочет поучаствовать в выборах, "поскольку любит пиар"", — пишет издание.

В то же время, с кандидатом от "Новых людей" все сложнее. В Кремле хотели бы, чтобы от партии выдвинулся ее глава бизнесмен Алексей Нечаев. Тем не менее, на его место претендует вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, который сейчас баллотируется в мэры Москвы. Соответствующий кандидат никак не устраивает администрацию Путина, поскольку Даванкову 39 лет.

В администрации Путина опасаются, что молодой и активный кандидат может заставить избирателя подумать о возрасте президента и это будет невыгодный контраст.

Напомним, российский диктатор Путин хочет на следующих так называемых " выборах " президента получить от населения рекордные 80% голосов.

Читайте также: