Мир
241
1 мин

В Кремле раскрыли, приедет ли Фицо на парад в РФ: что заявили

В Кремле похвастались визитом Роберта Фицо на парад. Помощник диктатора подтвердил приезд словацкого премьера 9 мая.

Руслана Сивак
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедет в Москву на пропагандистский парад 9 мая.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

По словам Ушакова, Фицо уже значится в списках иностранных гостей, которых Кремль пытается собрать для иллюзии «международной поддержки». Пока цивилизованный мир игнорирует военные марши страны-агрессорки, представители РФ используют имя словацкого чиновника, чтобы продемонстрировать наличие лояльных политиков внутри ЕС.

Фице приедет в РФ на парад — последние новости

Напомним, Роберт Фицо подтвердил намерение снова посетить Москву на торжестве 9 мая. Однако реализация планов словацкого политика, известного своей лояльностью к Кремлю, под вопросом из-за логистических проблем с перелетом в столицу РФ.

Словацкий премьер подчеркнул, что, несмотря на официальный отказ Литвы и Латвии в использовании их воздушного пространства для путешествия в Москву, он планирует найти альтернативный путь, как это ему удалось сделать в прошлом году.

Роберт Фицо даже просил разрешения у Польши, чтобы его самолет пропустили в РФ. Варшава уже получила официальный запрос от Братиславы на этот перелет.

