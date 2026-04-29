- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 241
- Время на прочтение
- 1 мин
В Кремле раскрыли, приедет ли Фицо на парад в РФ: что заявили
В Кремле похвастались визитом Роберта Фицо на парад. Помощник диктатора подтвердил приезд словацкого премьера 9 мая.
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедет в Москву на пропагандистский парад 9 мая.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
По словам Ушакова, Фицо уже значится в списках иностранных гостей, которых Кремль пытается собрать для иллюзии «международной поддержки». Пока цивилизованный мир игнорирует военные марши страны-агрессорки, представители РФ используют имя словацкого чиновника, чтобы продемонстрировать наличие лояльных политиков внутри ЕС.
Напомним, Роберт Фицо подтвердил намерение снова посетить Москву на торжестве 9 мая. Однако реализация планов словацкого политика, известного своей лояльностью к Кремлю, под вопросом из-за логистических проблем с перелетом в столицу РФ.
Словацкий премьер подчеркнул, что, несмотря на официальный отказ Литвы и Латвии в использовании их воздушного пространства для путешествия в Москву, он планирует найти альтернативный путь, как это ему удалось сделать в прошлом году.
Роберт Фицо даже просил разрешения у Польши, чтобы его самолет пропустили в РФ. Варшава уже получила официальный запрос от Братиславы на этот перелет.