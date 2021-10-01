В Кремле рассказали, что ждет "Северный поток-2" после смены канцлера в Германии

В Кремле рассказали, что ждет "Северный поток-2" после смены канцлера в Германии

Сертификация "Северного потока-2" может задержаться как минимум до весны.

Смена власти в Германии, где граждане впервые за 16 лет избирали нового канцлера, может повлиять на сроки запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков.

В то же время он утверждает, что Германии и продолжают работать все ведомства, которые будут сертифицировать "Северный поток-2". Впрочем, по его словам, в вопросе запуска российского газопровода могут быть сценарии как оперативные, так и менее оперативные.

"Никакой паузы в работе там не предвидится, работа продолжается своим чередом. Мы уже говорили ранее, что возможные сценарии оперативные, возможны менее оперативные", — заявил он.

Ранее, как пишут СМИ, энергетическая компания, основанная в ФРГ и финансировала проект, сообщила о задержке сертификации "Северного потока-2", по меньшей мере, до весны. Там также предусматривают длинную процедуру получения всех необходимых разрешений для запуска газопровода.

Напомним

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