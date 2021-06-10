В Кремле рассказали, когда Путин прилетит в Женеву на встречу с Байденом

Владимир Путин и Джо Байден встречаются в знаменитой вилле La Grange 16 июня.
Президент России Владимир Путин прилетит в швейцарской Женевы на встречу с американским лидером Джо Байденом непосредственно в день переговоров — 16 июня. Переговоры состоятся в знаменитой вилле La Grange, построенной в XVIII веке.
Об этом сообщил прессекретар Путина Дмитрий Песков, пишут росСМИ.
Представитель главы Кремля также подтвердил информацию о том, что президенты России и США встретятся в знаменитой вилле "Ла Гранж". Она была построена чуть ниже римских руин на склоне холма в XVIII веке.
Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве. Встречи предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый список санкций пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральной территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.
Ранее сообщалось, что среди перечня тем международной политики президент США Джо Байден планирует обсудить с Путиным в Женеве Украинский вопрос — с акцентом на поддержку Украины со стороны США.
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