В Кремле рассказали об обязанностях скандальной "няш-мяш" Поклонской на новой должности

В Кремле рассказали об обязанностях скандальной "няш-мяш" Поклонской на новой должности

Пока неизвестно, будет ли это связано с Украиной.

В России рассказали, чем будет заниматься известная крымская коллаборантка Наталья Поклонская на должности заместителя руководителя Россотрудничества (Федерального агентства по делам СНГ).

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Это зависит от руководителя этого ведомства Примакова. Какие он задачи возложит на свою новую заместительницу, такие задачи она и будет выполнять. Будет ли это связано с Украиной, зависит от распределения обязанностей внутри ведомства", — сказал спикер президента страны-агрессора.

Сама коллаборантка в комментарии "РИА Новости" заявила, что "рада назначению" и видит своей задачей "работу по защите прав соотечественников за рубежом". О каких именно странах идет речь, она не уточнила.

Напомним, что Путин трудоустроил скандальную "няш-мяш" Поклонскую на новую должность.

Она должна была стать послом России в африканской республике Кабо-Верде, но отказалась.

Наталья Поклонская стала "прокурором" Крыма в апреле 2014 года. В октябре 2018 года прокуратура Автономной республики Крым объявила Поклонской подозрение в нарушении законов и обычаев войны .

. Генеральная прокуратура Украины также составила подозрение в незаконном лишении свободы политзаключенных Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния и Александра Кольченко.

Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния и Александра Кольченко. 9 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей, в частности, против Натальи Поклонской.

[media type="video" id="387161559"