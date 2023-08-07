Власти РФ признают, что российские "выборы" президента — это не о демократии.

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Пескаов заявил, что российские власти запланировали, что на так называемых "выборах" президента РФ диктатор Путин наберет 90% голосов.

Об этом Песков заявил во время интервью изданию The New York Times.

Он признал, что российские "выборы" президента — это не о демократии.

"Наши президентские выборы – это не совсем демократия, это дорогая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году, набрав более 90% голосов", – отметил Песков.

Позже в комментарии российской пропаганде Песков заявил, что журналист The New York Times неправильно интерпретировал его слова, хотя не возразил, что давал комментарий.

"Нет, это неправильно абсолютно интерпретировал автор этой статьи... И ответ был таким: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентен абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то его переизберут с огромным преимуществом", — утверждает Песков. .

Напомним, ранее сообщалось, что спикер кремлевского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет оккупировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, поскольку "так записано в конституции РФ".

Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал заявлением о юридической ничтожности документа под названием "Конституция России".

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