В Кремле растет паранойя: Путин в четвертый раз за время войны увеличивает ФСО

Владимир Путин / © Getty Images

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Российский диктатор Владимир Путин в четвертый раз с 2022 года увеличит численность центрального аппарата Федеральной службы охраны.

Об этом сообщает "Верстка" со ссылкой на проект указа президента РФ, опубликованный на портале проектов нормативно-правовых актов.

Документ должен вступить в силу уже 1 июля.

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Согласно проекту, предельная численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФСО должна возрасти с нынешних 785 до 812 человек.

Первой задачей в перечне полномочий ФСО указана персональная охрана президента РФ, членов его семьи и премьер-министра.

Как отмечает "Верстка", с самого начала полномасштабной войны указы о расширении центрального аппарата ФСО принимались либо в конце, либо в начале года. Теперь это впервые почти за 13 лет происходит в середине года.

31 декабря 2022 года Путин увеличил максимальное количество военных и гражданских в центральном аппарате ФСО с 725 до 760 человек. В январе 2024 года он утвердил еще два повышения: с 1 января 2024 года — до 775 человек, а с 1 января 2025 года — до 785 человек.

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До начала полномасштабной войны против Украины российские власти не расширяли центральный аппарат ФСО почти 13 лет.

В указе президента РФ от 7 августа 2004 г. предельная численность центрального аппарата службы составляла 600 человек. В октябре 2005 года она была повышена до 665 человек, в сентябре 2008 года — до 720, а в марте 2010 года — до 725. После этого пауза длилась 12 лет и 10 месяцев.

Ранее генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж сообщил, что с каждым годом круг доверенных лиц главы Кремля Путина уменьшается. Однако среди них есть два человека, потеря которых будет для российского диктатора особенно болезненной.

Также мы писали, что сыновей российского диктатора Владимира Путина и гимнастки Алины Кабаевой несколько лет воспитывали западные специалисты, в том числе гражданки Германии. Об этом говорится в расследовании проекта "Система", журналисты которого изучили соответствующие документы. По данным расследователей, речь идет о двух мальчиках — Иване 2015 года рождения и Владимире 2019 года рождения. В документах Путина и Кабаеву прямо не называли, а использовали формулировку «семья» и «родители».

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