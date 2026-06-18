В Кремле разразились угрозами: Лавров рассказал о планах России по поводу ударов по Украине

Сергей Лавров / © Associated Press

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Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям на территории Украины в ответ на атаки на Москву со стороны Киева.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают пропагандистские агентства России.

«РФ будет проводить массированные удары по объектам ВСУ, поставленная Путиным задача выполняется», — прокомментировал Лавров атаку БпЛА на Москву.

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Глава российского МИД не уточнил, какие именно объекты подразумевают и когда могут произойти следующие атаки.

«Только слов в ответ на действия Киева недостаточно», — сказал он.

Заявление прозвучало после атаки на Москву группы дронов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя атака дронов на Москву является «совершенно справедливым ответом» на удары РФ по Украине. В частности, по Киево-Печерской Лавре.

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Атака на Москву 18 июня

Добавим, что утром 18 июня мощные взрывы потрясли Москву.

Президент Владимир Зеленский подтвердил удар по Московскому НПЗ и подчеркнул, что уже второй раз через неделю «дальнобойные санкции» Украины снова дошли до московского региона, поразив нефтеперерабатывающий завод в столице РФ.

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