В Кремле считают, что Эрдоган предложит Украине посредничество во время переговоров с Путиным

Власти России считают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит Украине посредничество во время переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает французское информационное агентство AFP News Agency.

Эрдоган встретится с Путиным в Казахстане, Астане, 13 октября.

"Москва считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "официально" предложит стать посредником в переговорах с Украиной на предстоящей встрече с российским главой Владимиром Путиным в Казахстане, заявили в Кремле", - сообщает источник.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президенты обсудят войну, развязанную Россией против Украины, а также российско-турецкие двусторонние связи.

Накануне AFP цитировало турецких официальных лиц, заявлявших, что президенты встретятся в Астане во время совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CICA), которое начнется 12 октября.

Эксперты прокомментировали ситуацию в Кремле: подробности

В Кремле президента Владимира Путина боятся, но больше не уважают из-за губительных решений, которые "фюрер" принимает сам. Путин ставит "русские элиты" перед фактом. Но это не всегда поддерживает руководящая ветвь России.

Американская разведка информирует, что в окружении президента Путина нашелся храбрец, выразивший несогласие непосредственно российскому президенту по поводу его ведения войны в Украине

Военный эксперт Валентин Бадрак считает, что диктатор уже начал искать замену. В РФ называют многие имена, но там ищут тихого и послушного кандидата.

Напомним, Эрдоган позвонил Путину в его день рождения, 7 октября. Они поговорили по телефону о войне в Украине.

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