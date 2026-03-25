В Кремле сделали резкое заявление после переговоров США с Украиной без РФ

Помощник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков прокомментировал прошедшую во Флориде недавнюю встречу представителей США и Украины.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Ушаков подтвердил, что российскую сторону просто проинформировали об итогах переговоров США и Украины, в которых она не участвовала.

Несмотря на ожидание Кремля «прямого диалога», реальность оказалась иной. По словам Ушакова, никаких текстов соглашений или конкретных планов по урегулированию конфликта с Россией никто не согласовывал.

«Текст соглашения об урегулировании украинского конфликта никто пока не готовил и не согласовывал с российской стороной», — заявил представитель Кремля.

Переговоры США и Украины — что известно

Напомним, недавно украинская делегация провела во Флориде переговоры с представителями администрации США. Главной целью встречи стало согласование общих подходов для дальнейшего продвижения переговорного трека и достижения конкретных практических результатов.

Тогда от Украины в переговорах принимали участие: Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица. Американскую сторону представляли: Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джош Грюнбаум, Крис Карран.

Также мы писали, что Россия не участвовала в переговорах между Украиной и США 21 марта. По его словам, Москва надеется на возобновление трехстороннего формата переговоров в ближайшей перспективе, а паузу в переговорах считает временной.