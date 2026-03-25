В Кремле сделали резкое заявление после переговоров США с Украиной без РФ
В Кремле признали, что Россию просто поставили в известность о переговорах США и Украины во Флориде.
Помощник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков прокомментировал прошедшую во Флориде недавнюю встречу представителей США и Украины.
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
Ушаков подтвердил, что российскую сторону просто проинформировали об итогах переговоров США и Украины, в которых она не участвовала.
Несмотря на ожидание Кремля «прямого диалога», реальность оказалась иной. По словам Ушакова, никаких текстов соглашений или конкретных планов по урегулированию конфликта с Россией никто не согласовывал.
«Текст соглашения об урегулировании украинского конфликта никто пока не готовил и не согласовывал с российской стороной», — заявил представитель Кремля.
Переговоры США и Украины — что известно
Напомним, недавно украинская делегация провела во Флориде переговоры с представителями администрации США. Главной целью встречи стало согласование общих подходов для дальнейшего продвижения переговорного трека и достижения конкретных практических результатов.
Тогда от Украины в переговорах принимали участие: Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица. Американскую сторону представляли: Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джош Грюнбаум, Крис Карран.
Также мы писали, что Россия не участвовала в переговорах между Украиной и США 21 марта. По его словам, Москва надеется на возобновление трехстороннего формата переговоров в ближайшей перспективе, а паузу в переговорах считает временной.