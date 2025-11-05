В Кремле сделали уточнения по ядерным испытаниям: дали заднюю?

Дмитрий Песков / © Getty Images

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не давал указания начинать подготовку к ядерным испытаниям, а лишь поручил проработать вопрос о целесообразности таких действий.

"Хочу подчеркнуть, что президент не давал указа приступать к подготовке ядерных испытаний. Президент поручил проработать вопрос о целесообразности подготовки к таким испытаниям. Этим сейчас и будут заниматься", - отметил Песков.

Ранее Путин на заседании Совета безопасности РФ заявил о необходимости подготовиться к возможным полномасштабным ядерным испытаниям, аргументируя это реакцией на действия других стран.

"Я поручаю МИД, Министерству обороны РФ, спецслужбам и соответствующим гражданским ведомствам собрать дополнительную информацию, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения по возможному началу работ по подготовке испытаний ядерного оружия", - заявил тогда Путин.

Напомним, США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Так, Minuteman III был выпущен из базы Ванденберг в Калифорнии.