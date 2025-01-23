Глава США объяснил, каких последствий могут ожидать россияне.
Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит ничего нового в угрозах президента США Дональда Трампа ввести санкции, если мирное соглашение по Украине не будет достигнуто.
Об этом пишет российское издание ТАСС.
Также Песков не согласился со словами Трампа о "вспомогательной" роли СССР во Второй мировой войне.
"СССР заплатил самую высокую цену за победу над фашизмом, США помогали, но это был бизнес", — заявил Песков.
Также в Кремле надеются, что "Трамп и американцы разделят радость празднования 80-летия победы".
Напомним, рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что "военные обстоятельства для Киева ухудшаются".
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