Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит ничего нового в угрозах президента США Дональда Трампа ввести санкции, если мирное соглашение по Украине не будет достигнуто.

Об этом пишет российское издание ТАСС.

Также Песков не согласился со словами Трампа о "вспомогательной" роли СССР во Второй мировой войне.

"СССР заплатил самую высокую цену за победу над фашизмом, США помогали, но это был бизнес", — заявил Песков.

Также в Кремле надеются, что "Трамп и американцы разделят радость празднования 80-летия победы".

Напомним, рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что "военные обстоятельства для Киева ухудшаются".

Читайте также: